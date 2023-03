Mama Bowl : deux enseignes conscientes, éthiques et qualitatives, en plein Kadıköy

Depuis maintenant un an et demi, Tom et Kevin, deux amis français passionnés de la Turquie, ont ouvert Mama Bowl. En proposant des salads bowls écologiques, végétariens et végans, ces derniers ont à cœur de développer une cuisine de qualité tout en respectant l’environnement. À l’occasion d’un repas, nous avons pu interviewer Kevin à propos de l’origine et du développement de son projet de restaurant. (...) Sophie Clèment